Dax legt nach US-Arbeitsmarktdaten etwas zu

Im August sind in den USA weniger neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Doch die Börsianer können der Botschaft am Ende sogar etwas Gutes abgewinnen.

erschienen am 02.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag positiv auf die US-Arbeitsmarktdaten für August reagiert.

Der Leitindex Dax baute seine Gewinne etwas aus und stand am frühen Nachmittag 0,39 Prozent höher bei 10 575,70 Punkten. Am Donnerstag war das Börsenbarometer noch ein halbes Prozent gefallen und hatte damit den jüngsten Schlingerkurs um die Marke von 10 600 Punkten fortgesetzt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,33 Prozent auf 21 524,01 Punkte zu, und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,51 Prozent auf 1741,88 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,72 Prozent.

Die Beschäftigungsentwicklung in den USA war im August zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben mit 151 000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba wertete die Daten dennoch eher positiv: Der Arbeitsmarkt entwickele sich insgesamt solide. Zudem würden Erwartungen kaum geschürt werden, dass die US-Notenbank schon im September den Leitzins ein weiteres Mal anhebt. Höhere Zinsen würden Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren weniger attraktiv machen.

Hierzulande schockte Rocket Internet die Anleger. Die Startup-Fabrik war im ersten Halbjahr vor allem wegen Wertberichtigungen bei mehreren Modehändlern tief ins Minus gerutscht. Die Aktien sackten um rund 9,5 Prozent ab.

Die Aktien der Versorger hingegen erholten sich von ihren gestrigen Verlusten. So stiegen Eon-Papiere um knapp 2,5 Prozent und RWE-Papiere an der Dax-Spitze um mehr als 4 Prozent.

Klares Schlusslicht im MDax waren die Aktien von Covestro mit einem Abschlag von rund 5,5 Prozent. Die Jahre 2017 und 2018 könnten für den Chemiekonzern schwieriger werden, da das Angebot auf dem Weltmarkt bei bestimmten Kunststoffen zunehmen dürfte, schrieb Analyst Martin Evans von der US-Bank JPMorgan.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,18 Prozent am Vortag auf minus 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 144,22 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,03 Prozent auf 167,34 Punkte nach. Der Euro stieg auf 1,1215 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8917 Euro. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1146 Dollar festgelegt. Der Dollar hatte damit 0,8972 Euro gekostet.