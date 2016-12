Dax legt nach Weihnachten leicht zu

Zwischen den Feiertagen herrscht auch an der Börse in der Regel Ruhe. Viele Investoren sind in Urlaub. Entsprechend wenig wird gehandelt. Nur einzelne Werte bewegen sich wie die Banken.

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach Weihnachten mit kleinen Kursgewinnen in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet.

In einem ruhigen Börsenumfeld lag der Dax am Dienstagmittag knapp mit 0,10 Prozent im Plus bei 11 460,88 Punkten. Er befindet sich damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Auf Jahressicht steuert er aktuell auf einen Kursgewinn von etwa 6,7 Prozent zu.

Der MDax bewegte sich über 22 100 Punkten weiterhin auf einem Rekordniveau. Er legte 0,22 Prozent auf 22 138,19 Punkte zu. Gestützt von Kursgewinnen bei Biotech-Aktien verbuchte der TecDax die im Vergleich größten Gewinne. Mit plus 0,91 Prozent auf 1804,35 Punkte schaffte es der Technologiewerte-Index erstmals seit Mitte Oktober wieder über die Marke von 1800 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich am Dienstag kaum verändert.