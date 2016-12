Dax legt nach rasantem Anstieg eine Atempause ein

Ist der deutsche Aktienmarkt nach seinem guten Lauf in den vergangenen zwei Wochen überhitzt? Manche Experten glauben das. Einzelne Aktien fallen. Doch es gibt auch Experten, die noch höhere Kurse erwarten.

erschienen am 19.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Dax-Rally heute zunächst inne gehalten. Der deutsche Leitindex trat am Nachmittag bei 11 402,10 Punkten nahezu auf der Stelle. Zuvor war er binnen gut zwei Wochen um rund 1000 Punkte gestiegen.

Ein wenig Unterstützung lieferten zu Wochenbeginn abermals positive Signale aus der deutschen Wirtschaft: Die Stimmung in den Unternehmen verbesserte sich im Dezember von hohem Niveau aus noch weiter, wie das Ifo-Geschäftsklima zeigte.

Für den MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, ging es um 0,10 Prozent auf 21 839,13 Zähler nach oben, und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,45 Prozent auf 1775,44 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab etwas nach.

Mittlerweile sei der Aktienmarkt heißgelaufen, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Weitere Anstiege könnten zwar nicht ausgeschlossen werden, doch sollten auch die jüngsten Gefahrenzeichen beachtet werden. Dem Analysten Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg zufolge könnte allerdings der erfahrungsgemäß gute Lauf des Aktienmarkts im Dezember einem größeren Rückschlag entgegen stehen.

Analystenstimmen sorgten auf der Unternehmensseite für reichlich Bewegung: Die Aktien der Deutschen Bank fielen nach einer Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup als Schlusslicht im Dax um 2,70 Prozent. Die Experten halten die Papiere nach deren Erholungsrally für zu hoch bewertet. Im Kleinwerte-Index SDax ging es für die Anteile des Leasinganbieters Grenke nach einer Empfehlung der Privatbank Berenberg um mehr als 11 Prozent nach oben.

Die Papiere des Dachziegelherstellers Braas Monier legten um 6,72 Prozent auf 28,12 Euro zu. Das SDax-Unternehmen gab den Widerstand gegen die Übernahmebestrebungen des US-Baustoffkonzerns Standard Industries auf. Grund ist ein erhöhtes Angebot.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 141,96 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann 0,45 Prozent auf 162,77 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0426 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0439 Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,9579 Euro gekostet.