Dax legt vor Yellen-Rede eine Verschnaufpause ein

erschienen am 03.03.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist zum Wochenschluss etwas die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex gab um 0,37 Prozent auf 12 015,09 Punkte nach. Dank der Rally am Mittwoch aber beträgt das bisherige Wochenplus aktuell immer noch fast 2 Prozent.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor 0,38 Prozent auf 23 490,22 Punkte. Beim Technologie-Index TecDax stand ein Minus von 0,06 Prozent auf 1928,44 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls kaum vom Fleck.

Die Wall Street hat die Korrektur ihrer Rekordrally bereits begonnen - und in der Folge am Morgen auch die asiatischen Börsen. Nach einem Höchststand von 21 169 Punkten am Mittwoch war der Dow Jones Industrial wieder auf rund 21 000 Punkte zurückgefallen.

Zudem sorge hierzulande das bevorstehende Wochenende für Verkaufsdruck - auch wenn der Markt noch nicht besonders überhitzt sei, schrieb Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar.

Nach Börsenschluss in Frankfurt stehen derweil wieder Reden von US-Notenbankern an. Marktseitig ist eine weitere Leitzinserhöhung im März der Landesbank Helaba zufolge mehrheitlich eingepreist - Fed-Vizepräsident Stanley Fischer und Notenbank-Chefin Janet Yellen hätten nun Gelegenheit, hier für Klarheit zu sorgen. Dabei habe Yellen das letzte Wort, ergänzten die Devisen-Experten der Commerzbank. Die Aufmerksamkeit dürfte wohl allein auf sie gerichtet sein.