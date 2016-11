Dax legt weiter zu

Die Anleger nehmen den Schwung aus der Vorwoche mit. Donald Trump erwies sich mit einem Rekordhoch an der Wall Street überraschend als Börsenliebling.

erschienen am 14.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die «Trump-Rally» am deutschen Aktienmarkt hat sich in der neuen Börsenwoche fortgesetzt. Für Rückenwind sorgten am Morgen robuste Wirtschaftsdaten aus Asien. Davon beflügelt kratzte der Dax wieder an der Marke von 10 800 Punkten.

An dieser Hürde war das Börsenbarometer seit August immer wieder gescheitert. So auch an diesem Montag: Am Mittag lag der Dax noch mit 0,37 Prozent im Plus bei 10 707,27 Punkten. Der MDax mittelgroßer Werte stieg um 0,17 Prozent auf 20 415,71 Punkte und der Technologie-Index TecDax um 0,34 Prozent auf 1700,42 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,17 Prozent.