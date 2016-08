Dax legt wieder VorwÃ¤rtsgang ein

Dax legt wieder Vorwärtsgang ein

erschienen am 01.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Zum Start in den neuen Börsenmonat ist in den deutschen Aktienmarkt wieder etwas Schwung gekommen. Nach dem Knick zur Wochenmitte stand der Dax um 0,39 Prozent höher bei 10 633,82 Punkten.

Für Auftrieb sorgte laut Börsianern zuletzt der schwache Euro, womit sich die Aussichten deutscher Exporteure außerhalb der Eurozone verbessern.

Angesichts der Spekulationen über eine mögliche Zinsanhebung in den USA ist die Handelswoche für den deutschen Leitindex mit sich abwechselnden Gewinn- und Verlusttagen aber bisher recht holperig verlaufen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zuletzt um 0,83 Prozent auf 21 575,55 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,57 Prozent auf 1737,25 Zähler vor. Auch an Europas Börsen ging es aufwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,74 Prozent auf 3045,60 Punkte.