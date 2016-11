Dax legt zu - Anleger bleiben optimistisch

Der Dax hat kurz die 10.800-Punkte-Marke erreicht. Die Marktteilnehmer hoffen auf eine unternehmensfreundliche Politik des künftigen US-Präsidenten.

erschienen am 14.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat den Dax auch zu Wochenbeginn gestützt. Für Rückenwind sorgten am Montag zudem robuste Wirtschaftsdaten aus Asien.

Allerdings konnte der deutsche Leitindex nur kurz an der viel beachteten Marke von 10.800 Punkten kratzen. An dieser Hürde war er seit August immer wieder gescheitert.

So auch an diesem Montag: Am frühen Nachmittag lag der Dax noch mit 0,45 Prozent im Plus bei 10.715,43 Punkten. Dass die Region von 10.800 Zählern ein starker Widerstand sein würde, habe sich abgezeichnet, schrieb Marktbeobachter Jens Klatt. Am Terminmarkt werde aktuell darauf gewettet, dass der Leitindex bis Freitag unterhalb von 10.800 Punkten stehe. Vor dem Wochenende laufen wieder einige Wetten am Terminmarkt aus.

Der MDax mittelgroßer Werte bewegte sich mit plus 0,09 Prozent auf 20.399,77 Punkte kaum vom Fleck, während der Technologie-Index TecDax 0,28 Prozent auf 1699,42 Zähler gewann. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,26 Prozent vor.

Der Markt habe die bis zur US-Wahl nur als Schreckensszenario ausgemalte Präsidentschaft von Donald Trump ziemlich schnell verdaut, schrieb Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Angesichts des angekündigten Konjunkturprogramms, möglicher Steuersenkungen und der Aussagen zu einer Deregulierung des US-Finanzsektors steige der Optimismus der Anleger.

Die Marktteilnehmer gehen inzwischen davon aus, dass Trumps geplantes Konjunkturprogramm die Inflation anheizen wird und damit die US-Notenbank Fed den Leitzins schneller anheben könnte als bislang erwartet.

Unterdessen läuft die Berichtssaison langsam aus: Mit dem Versorger RWE präsentierte einer der letzten Dax-Konzerne seine Kennziffern für das abgelaufene Quartal. Die Essener leiden weiterhin unter rückläufigen Gewinnen und verfehlten die Erwartungen. Die Aktien rutschten am Dax-Ende um rund 3,5 Prozent ab, nachdem sie bereits in der Vorwoche um 11 Prozent eingebrochen waren.

Zudem flüchteten die Anleger aus Angst vor steigenden Zinsen zu Wochenbeginn weiter aus Immobilientiteln. Die neuen Lieblinge sind stattdessen die Banken, deren Gewinnaussichten davon profitieren. Titel der Commerzbank verteuerten sich um mehr als 6 Prozent, die der Deutschen Bank um gut 2 Prozent.

Auf der Verliererseite standen große Immobiliennamen: Vonovia-Aktien rutschten um rund 2 Prozent ab. Im MDax erwischte es besonders die Aktien von LEG Immobilien. Sie gaben trotz einer positiveren Einstufung durch die Analysten von JPMorgan ähnlich deutlich nach. Positiver Ausreißer im Sektor mit plus 1,58 Prozent Kursplus waren die im SDax notierten Papiere der Adler Real Estate nach der Vorlage der Quartalsbilanz. Ein Händler sprach von guten Neunmonatszahlen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,12 Prozent am Freitag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 141,47 Punkte. Für den Bund Future ging es um 0,07 Prozent auf 159,87 Punkte nach unten. Der Kurs des Euro fiel auf 1,1069 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9034 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0904 Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,9171 Euro.