Dax legt zu

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt schöpfen die Hoffnung, dass sich die aktuellen Krisen letztlich in Wohlgefallen auflösen. Die Kurse steigen. Besonders kräftig geht es bei Linde aufwärts.

erschienen am 30.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Hoffnung auf eine Einigung der Opec-Ölminister und die Neuauflage der Fusionsverhandlungen zwischen Linde und Praxair haben bei den Anlegern am deutschen Markt für gute Stimmung gesorgt.

Der Dax kletterte in der ersten Handelsstunde um 0,63 Prozent auf 10 687,84 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gerutscht, hatte sich dann jedoch gefangen.

Der MDax kletterte am Vormittag um 0,42 Prozent auf 20 950,64 Punkte und für den TecDax ging es um 0,45 Prozent auf 1721,69 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog ebenfalls um mehr als ein halbes Prozent an.

Nicht wenige Experten hatten erwartet, dass es beim laufenden Opec-Treffen in Wien vorerst keine konkreten Schritte geben werde. Um so positiver fiel die Marktreaktion auf positive Signale des iranischen Ölministers aus. Die Runde stehe kurz vor einer Einigung auf eine Förderkürzung, ließ er verlauten. Die Ölpreise zogen daraufhin kräftig an, was auch die Stimmung der Anleger hob.

Die Anleger können sich nun auf das so wichtige Verfassungsreferendum am Wochenende in Italien konzentrieren. Hier droht eine neue Eurokrise, da Regierungschef Matteo Renzi für den Fall einer Niederlage seinen Rücktritt angekündigt hat. Bereits tags zuvor hatte sich allerdings die Hoffnung durchgesetzt, dass - ähnlich wie bei Brexit und US-Wahlausgang - die Auswirkungen auf die Aktienmärkte nur von begrenzter Dauer sein werden.

Unter den Einzelwerten ragten Linde-Papiere mit einem Satz von 7,5 Prozent auf das höchste Niveau seit einem Jahr klar heraus. Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer hatte am Dienstagabend mitgeteilt, einen überarbeiteten Fusionsvorschlag von Praxair erhalten zu haben. Erste Gespräche waren im September gescheitert. Nun hoffen die Anleger wieder auf das Entstehen eines neuen Weltmarktführers für Industriegase.

Für Lufthansa-Papiere ging es dagegen um 1,3 Prozent abwärts denn die Pilotenstreiks bei der Kranich-Linie gehen weiter. Im zugespitzten Tarifkonflikt drohen der «Bild»-Zeitung zufolge nun sogar Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Tochter Germanwings.

Im TecDax verbesserten sich Evotec-Papiere um rund 1,5 Prozent. Das Biotechunternehmen arbeitet künftig bei der Erforschung von Angriffspunkten für die Krankheitstherapie mit der Merck KGaA zusammen.