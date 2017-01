Dax legt zu

Die deutschen Anleger haben sich wieder von der für sie enttäuschend ausgefallenen Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump erholt.

erschienen am 13.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat heute zugelegt. Zuletzt steigert sich der Leitindex um 0,56 Prozent auf 11 585,56 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht derzeit ein Minus von 0,1 Prozent ab.

Seit dem Jahresbeginn ringt der Dax nun schon mit der Marke von 11 600 Zählern. Erst vor zwei Tagen gelang es ihm, sich vorübergehend etwas deutlicher in Richtung 11 700 Punkten abzusetzen. Anschließend war der Index wieder auf Tauchstation gegangen. Noch suche der Aktienmarkt nach der Trump-Rally seine Richtung und es sei zu befürchten, dass dieser Zustand bis zur Vereidigung des künftigen US-Präsidenten anhalte, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zuletzt ebenfalls um 0,56 Prozent auf 22 427,33 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,36 Prozent auf 1836,02 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,8 Prozent dazu.

Der Bankensektor entwickelte sich freundlich. Mit einem Plus von zuletzt 1,14 Prozent war er in Europa der beste in der Stoxx-600-Branchenübersicht. An der Dax-Spitze legten die Papiere der Deutschen Bank um 2,72 Prozent zu. Die Titel der Commerzbank verteuerten sich um 1,34 Prozent. Dabei richteten die Anleger am Nachmittag die Blicke vor allem nach Amerika, wo die US-Banken JPMorgan und Bank of America mit ihren jüngsten Geschäftszahlen zu überzeugen wussten.

Die US-Notenbank Fed dürfte in diesem Jahr den Leitzins weiter anheben, sodass Aktien von Banken weiter Zulauf bekommen sollten, sagte Händler Markus Huber von City of London Markets. Zudem seien viele Fonds im Bankensektor noch unterinvestiert.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite von 0,07 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 142,17 Punkte. Der Bund-Future stand unverändert bei 163,62 Punkten. Der Euro gab nach US-Erzeugerpreisen und Einzelhandelsumsätzen einen Teil seiner Gewinne ab, berappelte sich gleich danach aber wieder. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9364 (0,9521) Euro.