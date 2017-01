Dax minimal im Minus

An den deutschen Aktienmärkten tut sich derzeit wenig: Es fehlt an klaren Vorgaben und frischen Impulsen.

erschienen am 05.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Recht lethargisch hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstagmorgen präsentiert. Der Dax notierte im frühen Handel 0,07 Prozent tiefer bei 11 575,72 Punkten.

Dagegen stieg der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, um 0,32 Prozent auf 22 327,49 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,07 Prozent auf 1837,44 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,06 Prozent auf 3315,41 Zähler.

Die Vorgaben aus Übersee lieferten nur wenig Orientierung. Die asiatischen Börsen präsentierten sich uneinheitlich. An der Wall Street ging es am Mittwoch zwar nach oben, dem US-Leitindex Dow Jones Industrial blieb aber erneut der erstmalige Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 20 000 Punkten verwehrt.

Im weiteren Handelsverlauf könnte die Bekanntgabe der Erzeugerpreise aus der Eurozone sowie der Arbeitsmarktdaten des US-Dienstleisters ADP aus den Vereinigten Staaten frische Impulse liefern.

Die Aktien der Deutschen Bank reagierten positiv auf eine weitere Einigung des Geldhauses mit der US-Justiz. Zuletzt notierten sie 0,90 Prozent über dem Vortagesschlusskurs.

In den ersten drei Handelstagen dieses Jahres hatten die Papiere bereits um rund 6 Prozent zugelegt, seit Ende September sogar um mehr als 80 Prozent. Wie der New Yorker Bundesanwalt Preet Bharara am Mittwoch mitteilte, stimmte die Deutsche Bank einer Zahlung von 95 Millionen Dollar zu und legte damit einen Rechtsstreit bei. Dabei ging es um Vorwürfe, die Bank habe durch ein Netz von Strohfirmen versucht, Steuern in den USA zu vermeiden.