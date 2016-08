Dax moderat im Minus

Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten halten sich deutsche Anleger lieber zurück. Aufmerksam wurden allerdings Spekulationen rund um die größte deutsche Bank verfolgt.

erschienen am 31.08.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch in Deckung geblieben. Nach guten Daten zur Beschäftigungsentwicklung in den USA weitete der Dax sein moderates Minus etwas aus - zuletzt verlor er 0,26 Prozent auf 10 630,09 Zähler.

Am Vortag war der deutsche Leitindex zurück über die psychologisch wichtige Marke von 10 600 Punkte gesprungen. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Handelswochen deutet sich derzeit für den Monat August ein Kursgewinn von knapp drei Prozent an - im Juli war das Plus mehr als doppelt so hoch ausgefallen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwochnachmittag um 0,38 Prozent auf 21 517,23 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,08 Prozent auf 1737,49 Punkte verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen um 0,32 Prozent auf 3040,58 Punkte.

Auf dem Handel lastet die Frage, ob die US-Notenbank Fed im September ihren Leitzins weiter anhebt oder sich mit der Fortführung der Zinswende noch Zeit lässt. Großes Interesse gilt daher den amerikanischen Wirtschaftsdaten und insbesondere dem Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft ist im August etwas stärker gestiegen als erwartet, teilte der private Jobdienstleister ADP mit. Die Daten gelten - neben den am Donnerstag anstehenden wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe - als Richtschnur für den monatlichen Arbeitsmarktbericht, den die US-Regierung am Freitag veröffentlicht.

Vage Fusionsfantasien schoben die Aktienkurse der beiden größten deutschen Banken an. Börsianer verwiesen auf einen Bericht des «Manager Magazins» als Auslöser. Zwar lese sich die Überschrift «Deutsche Bank denkt vorsichtig über die Commerzbank nach» dramatischer als der Inhalt, gab ein Marktteilnehmer zu bedenken. Zudem dementierte Deutsche-Bank-Chef John Cryan ein Interesse an einem Partner auf dem deutschen Markt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,21 Prozent am Vortag auf minus 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 144,30 Punkte. Der Bund-Future trat bei 167,72 Zählern auf der Stelle. Der Euro notierte bei 1,1134 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1168 (Montag: 1,1170) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8954 (0,8953) Euro.