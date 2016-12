Dax nähert sich 11 000 Punkten

Die deutschen Aktienmärkte entwickeln sich zum Jahresende positiv. Die Sorgen um Italien sind vergessen, stattdessen setzen Anleger große Hoffnungen auf die Europäische Zentralbank.

erschienen am 07.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat eine Jahresbestmarke nach der anderen erreicht und stand gegen Mittag mit 1,50 Prozent im Plus bei 10 937,13 Punkten. Zuvor war der deutsche Leitindex in der Spitze bis auf knapp 10 947 Punkte geklettert. Damit rückt die Marke von 11 000 Punkten immer näher.

Satte Gewinne sah auch der breitere Markt: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen zog erstmals seit Anfang November wieder über die Marke von 21 000 Punkten - zuletzt stand hier ein Plus von 1,03 Prozent auf 21 107,48 Punkte zu Buche. Der Technologiewerte-Index TecDax zog um 0,93 Prozent auf 1716,27 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,03 Prozent auf 3132,69 Zähler vor.

Die Aufholjagd im Dax hatte zum Wochenstart begonnen, als die gescheiterte Verfassungsreform in Italien die Märkte weitgehend kalt gelassen hatte. Von den zuvor befürchteten Turbulenzen an den Aktien- und Devisenmärkten war auch weltweit keine Spur. Stattdessen habe die Regierungskrise in Italien eine neue geldpolitische Fantasie entfacht, schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. Alle Blicke richten sich nun auf die Europäische Zentralbank (EZB), die an diesem Donnerstag ihren Leitzinsentscheid bekannt geben wird.