Dax nahezu unverändert

Auf dem Aktienmarkt tut sich weiter wenig. Auch ein normalerweise marktbewegender Impuls verpufft zunächst ohne Wirkung.

erschienen am 24.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich heute weiterhin nicht für eine klare Richtung entscheiden können. Zur Mittagszeit stand der Leitindex mit 0,15 Prozent leicht im Plus bei 10 678,75 Punkten, nachdem er den Morgen über zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten geschwankt war.

Er blieb damit weiterhin in seiner zuletzt engen Spanne zwischen 10 600 und 10 800 Punkten gefangen. Analyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den Markt derzeit in einem «Winterschlaf». Der erhoffte Ausbruch nach oben ist weiterhin nicht in Sicht.

Wie der Dax machten auch die übrigen Indizes keine Sprünge: Der MDax zeigte sich mit 20 695,46 Punkten nahezu unverändert, genauso wie der TecDax mit 1717,37 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand wiederum knapp mit 0,15 Prozent im Plus bei 3036,54 Zählern.