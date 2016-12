Dax nimmt Anlauf auf 10 800 Punkte

erschienen am 06.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem starken Wochenauftakt haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiterhin zugegriffen.

Mit Rückenwind von festen Finanz- und Versorgeraktien sowie angesichts erfreulicher Wirtschaftsdaten aus den USA baute der Dax seine zunächst nur leichten Gewinne immer weiter aus.

Am Ende knüpfte der Leitindex mit plus 0,85 Prozent und 10 775,32 Punkten an seine Rallye vom Vortag an, als Anleger die abgelehnte Verfassungsreform in Italien schnell verdaut hatten. Er nahm damit einmal mehr Anlauf auf die seit Monaten umkämpfte Marke von 10 800 Punkten.

Andere Indizes zeigten sich sogar noch freundlicher: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,57 Prozent auf 3100,76 Zähler. Und für die mittelgroßen deutschen Werte im MDax ging es um 0,99 Prozent auf 20 892,54 Punkte nach oben. Die Technologiewerte konnten sich nicht anschließen: Gebremst von Kursverlusten beim Index-Schwergewicht Wirecard gab der TecDax knapp um 0,03 Prozent auf 1700,39 Zähler nach.

«Der Deutsche Aktienindex bringt sich vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag erneut für einen Sprung über die Marke von 10 800 Punkten in Stellung», sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. An der Schwelle hatte sich der Dax seit August mehrfach die Zähne ausgebissen. Positive Impulse hatten dem Markt am Dienstag die für Oktober vermeldeten Auftragseingänge in den USA geliefert, die etwas stärker als erwartet gestiegen waren.

Mit einer Abkehr von der lockeren Geldpolitik in der Eurozone wird am Donnerstag beim Zinsentscheid der EZB zwar nicht gerechnet. Sollte es jedoch Andeutungen in diese Richtung geben, könnte dies die Märkte kräftig unter Druck setzen, so Stanzl. Auf der begleitenden Pressekonferenz könnten sich die Währungshüter nach der gescheiterten Verfassungsreform außerdem zur Situation in Italien und dem dortigen Bankensektor äußern.

Finanzwerte setzten ihre jüngste Rallye am Dienstag fort. Anleger zeigten sich zunehmend optimistisch, dass die nach dem Referendum befürchteten Verwerfungen im italienischen Bankensektor doch nicht eintreten werden, hieß es am Markt. Anteilsscheine der Deutsche Bank knüpften an der Dax-Spitze mit fast 8 Prozent Plus an ihren Lauf vom Vortag an und erreichten den höchsten Stand seit sieben Monaten. Commerzbank-Aktien standen dem mit 6,57 Prozent Plus nur wenig nach.

Außerdem waren deutsche Energieversorgertitel weit vorne zu finden, nachdem das lang erwartete Urteil der Bundesverfassungsgerichts zum beschleunigten Atomausstieg günstig ausgefallen war. Eon-Papiere verteuerten sich um fast 5 Prozent und für RWE-Aktien ging es um rund 1,5 Prozent nach oben. Die Karlsruher Richter entschieden, dass den Versorgern nach der Katastrophe von Fukushima eine «angemessene» Entschädigung zustehe.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Vortag auf 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 141,67 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,24 Prozent auf 160,05 Punkte. Der Euro hielt sich mit zuletzt 1,0718 US-Dollar über der Marke von 1,07 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten den Referenzkurs zuvor auf 1,0734 (Montag: 1,0702) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9316 (0,9344) Euro.