Dax nimmt neuen Anlauf auf Jahreshoch

Die deutschen Börsen kommen nur mäßig in den Tag. Viele Anleger warten auf die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

erschienen am 07.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in stabiler Verfassung gezeigt. Der Dax notierte zuletzt 0,33 Prozent höher bei 10 722,14 Punkten, nachdem er am Dienstag 0,14 Prozent höher geschlossen hatte.

Damit nähert sich der deutsche Leitindex erneut seinem Mitte August erreichten Jahreshoch von 10 802 Punkten.

Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, stieg zur Wochenmitte um 0,08 Prozent auf 21 793,45 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,01 Prozent auf 1766,16 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,39 Prozent.

Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag halten sich aber viele Anleger zurück. Von den Währungshütern erhoffen sich die Anleger eine Verlängerung des milliardenschweren Anleihenkaufprogramms. «Die Erwartungshaltung ist groß und setzt die Währungshüter unter Druck», schrieb Helaba-Analyst Christian Schmidt.