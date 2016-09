Dax nimmt wieder Jahreshoch ins Visier

Vor der am Donnerstag anstehenden Sitzung der Europäischen Zentralbank halten sich viele Börsianer lieber zurück. Der deutsche Leitindex Dax konnte trotzdem leicht zulegen.

erschienen am 07.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch freundlich tendiert und dabei die Marke von 10 700 Punkten zurückerobert. Vor dem am Abend anstehenden Konjunkturbericht («Beige Book») der US-Notenbank sowie dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hielten sich viele Anleger allerdings zurück, hieß es.

Marktteilnehmer hoffen auf eine Verlängerung der milliardenschweren EZB-Anleihenkäufe. «Die Erwartungshaltung ist groß und setzt die Währungshüter unter Druck», schrieb Helaba-Analyst Christian Schmidt.

Der Dax notierte zuletzt 0,38 Prozent höher bei 10 727,42 Punkten und näherte sich erneut seinem Mitte August erreichten Jahreshoch bei 10 802 Punkten. Der MDax, der die mittelgroßen Firmen abbildet, stagnierte zur Wochenmitte bei 21 776,18 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,12 Prozent auf 1768,10 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,38 Prozent.