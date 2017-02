Dax ohne Rückenwind der Wall Street im Minus

erschienen am 17.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Rückenwind von der Wall Street herrscht Flaute am deutschen Aktienmarkt. Nach einem bescheidenen Auftaktgewinn rutschte der Dax schnell ins Minus und weitete seine Verluste aus.

Gegen Mittag stand der hiesige Leitindex 0,46 Prozent tiefer bei 11 702,89 Punkten, womit er an seine Vortagsschwäche anknüpfte.

Die US-Börsen hatten am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Am Freitag winkt ihnen ein verhaltener Handelsstart, und auch die Aktiennotierungen in Asien gaben überwiegend nach.

Auch die anderen Indizes gaben vor dem Wochenende nach: Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,26 Prozent auf 23 236,90 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,50 Prozent auf 1881,11 Punkte zurückfiel. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,79 Prozent auf 3284,97 Punkte ein.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien der Allianz 2,53 Prozent auf 162,35 Euro. Europas größter Versicherer habe gute Jahreszahlen vorgelegt, lobten Börsianer. Beim Autobauer Volkswagen belastete indes die Absatzschwäche in China: Die Vorzugsaktien waren mit minus 2,44 Prozent einer der größten Verlierer im Leitindex.