Dax pausiert nach starkem Wochenbeginn

erschienen am 14.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Im Anschluss an seinen starken Wochenauftakt hat der Dax erst einmal pausiert. Die Anleger sorgten sich weiter um die politische Lage in Europa, schrieb Analystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg.

Auch die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar sahen «keinen Grund für zu viel Euphorie» und warnten, dass die jüngsten Kursaufschläge die Anleger langsam zu Gewinnmitnahmen animieren könnten. Neben Unternehmenszahlen sollte später der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Kongress in Washington im Fokus stehen.

Um die Mittagszeit verlor der deutsche Leitindex 0,08 Prozent auf 11 764,84 Punkte. Am Montag hatte er dank Rückenwind von der Wall Street fast 1 Prozent höher geschlossen. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,18 Prozent auf 23 293,26 Punkte hoch, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,05 Prozent auf 1877,51 Zähler sank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 3304,46 Punkten auf der Stelle.

Am Montag hatten die New Yorker Aktienindizes wegen der Hoffnung auf Steuersenkungen Rekordstände markiert. Doch am Dienstagmorgen sorgte der Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, für Irritationen. Asiens Börsen verbuchten überwiegend leichte Verluste.