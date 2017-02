Dax pendelt um 12 000 Punkte - Zahlenflut von Unternehmen

erschienen am 23.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Obwohl die Berichtssaison der Unternehmen in vollem Gange ist, hat der deutsche Aktienmarkt eine Atempause eingelegt.

Die am Vorabend veröffentlichten geldpolitischen Verlautbarungen der US-Notenbank Fed wurden an den Märkten etwas zurückhaltender interpretiert. Der Dax kämpfte am Vormittag mit der Marke von 12 000 Punkten, die er am Vortag erstmals seit April 2015 überwunden hatte. Letztlich schloss er aber knapp darunter.

Am Donnerstag notierte der Dax gegen Mittag 0,02 Prozent tiefer bei 11 996,73 Zählern. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen enthält, stieg um 0,29 Prozent auf 23 681,06 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte sich praktisch unverändert bei 1920,01 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,11 Prozent auf 3343,08 Punkte vor.

Für Bewegung unter den Einzelwerten sorgten Quartalszahlen, Ausblicke und Dividendenvorschläge vieler Unternehmen. Unter anderem öffneten der Konsumgüterkonzern Henkel und das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 ihre Bücher. Die Papiere von Henkel honorierten dabei die guten Jahreszahlen des Persil-Herstellers nicht und waren mit einem Verlust von knapp 2 Prozent am Dax-Ende zu finden.

Auch die Titel des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 gerieten mit minus 1 Prozent unter Druck. Nach einer fast 30-prozentigen Kurserholung zwischen Ende November und Ende Januar war den Papieren bereits unlängst die Luft ausgegangen.