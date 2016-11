Dax profitiert von guten Vorgaben

Höhere Rohstoffpreise beflügeln die Kurse an den Weltbörsen. Anleger hoffen auf konjunkturellen Rückenwind.

erschienen am 22.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Mit Rückenwind von den Übersee-Börsen und steigenden Rohstoffpreisen ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in den Handel gestartet. Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte der Dax 0,69 Prozent auf 10 758 Punkte zu.

Er orientierte sich so wieder in Richtung der vielbeachteten 10 800-Punkte-Marke, die sich seit August mehrfach als zu hohe Hürde erwiesen hat.

Gleich mehrere wichtige Indizes hatten zu Wochenbeginn an der Wall Street neue Rekordstände erreicht. Das positive Bild schwappte dann am Morgen nach Asien und Europa über. Von den guten Vorgaben gestützt legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,77 Prozent auf 3056 Zähler zu. Für die mittelgroßen deutschen Werte im MDax ging es um 0,66 Prozent auf 20 735 Punkte nach oben. Die Technologiewerte im TecDax gewannen 0,13 Prozent auf 1740 Punkte.

Sehr gefragt waren Stahlwerte, die abgeleitet an den anziehenden Rohstoffpreisen als Profiteur verbesserter wirtschaftlichen Perspektiven gelten. In dieses Schema passen Medienberichte, wonach Konkurrent ArcelorMittal eine Erhöhung für die europäischen Stahlpreise vorgenommen hat. Thyssenkrupp und Salzgitter kletterten als Spitzenwerte in ihren Indizes Dax und MDax um jeweils rund 3 Prozent.

Papiere der Lufthansa standen wegen neuer Streikaktivitäten im Blickfeld. Zunächst schwächer gestartet, gehörten sie bis zuletzt mit einem nur hauchdünnen Plus zu den schwächsten Dax-Werten, weil die Kabinenbeschäftigten der Tochtergesellschaft Eurowings an diesem Dienstag einen Ausstand planen und die Piloten für Mittwoch zum nächsten Streik aufgerufen haben.