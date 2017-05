Dax ringt mit der 12.500-Punkte-Marke

erschienen am 18.05.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Die massiven Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch heute vergrault. Der Dax fiel am Vormittag kurzzeitig unter die Marke von 12.500 Punkten und pendelt aktuell in deren Nähe.

Zuletzt notierte der Leitindex 0,72 Prozent tiefer bei 12.541,19 Zählern, nachdem er am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt hatte.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, fiel um 0,93 Prozent auf 24.454,96 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,99 Prozent auf 2176,24 Zähler abwärts. Auch die europäischen Börsen gaben nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,12 Prozent auf 3544,63 Punkte.

Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets sieht eine Amtsenthebung Trumps zwar als wenig wahrscheinlich an. «Die Tatsache aber, dass sie ins Spiel gebracht wird, bringt etwas ganz anderes ins Wanken: Den von Trump und seinem Finanzminister den Märkten als zügig umsetzbar verkauften fiskalischen Stimulus für die US-Wirtschaft», so Stanzl.

Die Anleger haben den Aktien der Merck KGaA am Donnerstag trotz der wie erwartet erfreulichen Quartalszahlen einen Dämpfer verpasst. Die Papiere des Pharma- und Chemiekonzerns lagen mit einem Verlust von zuletzt 1,4 Prozent im unteren Mittelfeld des Dax-Tableaus. BMW-Titel gerieten in einem europaweit schwachen Autosektor unter Druck. Sie knickten als einer der größten Verlierer im Dax um 2,4 Prozent ein.

Ein Auftragseinbruch bei Grammer ließ die Anteilsscheine des Autozulieferers um 3,6 Prozent zurückfallen. Im frühen Handel waren die Papiere um fast 10 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 eingebrochen. Der Machtkampf mit dem Investor Hastor sorgt offenbar auch bei den Kunden für Verunsicherung.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,38 Prozent auf 141,72 Punkte. Der Bund Future gewann 0,24 Prozent auf 161,85 Punkte. Der Euro gab nach auf zuletzt 1,1111 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1117 (Dienstag: 1,1059) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8995 (0,9042) Euro gekostet.