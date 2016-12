Dax ruht sich nach rasanter Woche aus

erschienen am 09.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Ende einer der erfolgreichsten Wochen des Jahres etwas ruhiger angehen.

Zum Handelsauftakt bwegten sich die Kurse nur wenig, nachdem der Dax am Vortag erstmals seit einem Jahr über 11 000 Punkte gesprungen war.

Kurz nach Handelsbeginn stand der Dax praktisch unverändert mit 0,10 Prozent im Plus bei 11 190,53 Punkten. Auf Wochensicht liegt der deutsche Leitindex satte 6 Prozent im Plus.

Die Inititalzündung für das Kursfeuerwerk hatte die erwartete Fortsetzung des gigantischen Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank geliefert. Sie wird die Märkte nun bis Ende nächsten Jahres weiter allmonatlich mit Abermilliarden fluten.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg derweil um weitere 0,34 Prozent auf 21 516,11 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,44 Prozent auf 1740,58 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbesserte sich um 0,15 Prozent auf 3190,71 Punkte.