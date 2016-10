Dax schafft es ins Plus

erschienen am 10.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich in die Gewinnzone vorgearbeitet. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,22 Prozent höher bei 10 514,45 Punkten. Am Morgen hatte er mehrmals die Vorzeichen gewechselt; die Ausschläge hielten sich dabei aber in Grenzen.

Der Dax hänge weiter auf dem Niveau um 10 500 Punkten fest, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Sämtliche Dynamik scheine den Börsen derzeit abhanden gekommen zu sein. Die Richtungssuche dauere an, hieß es von den Experten der Helaba.

Seit Wochen schon tritt der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Investoren erhoffen sich in den kommenden Tagen frische Impulse durch die anlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen.

Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es bis zum Mittag um 0,37 Prozent nach oben auf 21 354,73 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,36 Prozent auf 1800,20 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab es ein kleines Plus von 0,07 Prozent.