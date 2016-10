Dax schleppt sich auf Jahreshoch

Der deutsche Leitindex Dax hat zwar zwei Tage hintereinander neue Bestwerte fürs Jahr erreicht. Doch es fehlt weiterhin an Schwung, um die Kurse deutlicher nach oben zu treiben.

erschienen am 25.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiterhin auf einen Durchbruch. Der Dax mühte nach nach überraschend guten Ifo-Daten zur Stimmung in deutschen Unternehmen auf ein Jahreshoch bei 10 827 Punkten.

Gegen Mittag notierte das Börsenbarometer aber nur noch 0,29 Prozent im Plus bei 10 792,51 Punkten.

Das Ringen mit der 10 800-Punkte-Marke ging damit in einer neue Runde. So war der Dax schon am Vortag nach einer wochenlangen Lethargie über diese Hürde gesprungen, hatte sich aber nicht darüber halten können. Der erhoffte Befreiungsschlag war damit zunächst ausgeblieben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Dienstag moderat. Hierzulande ging es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,36 Prozent auf 1774,21 Zähler nach oben. Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel hingegen angesichts deutlicher Verluste bei den Aktien von MTU und Brenntag um 0,33 Prozent auf 21 351,80 Punkte.