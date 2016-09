Dax schlieÃŸt mit Verlusten

Dax schließt mit Verlusten

erschienen am 29.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der frisch gewonnene Mut hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt rasch wieder verlassen. Letztlich ging der Leitindex mit einem Minus von 0,31 Prozent auf 10 405,54 Punkte aus dem Handel.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,26 Prozent auf 21 493,56 Zähler und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,38 Prozent auf 1785,42 Punkte.

Die aus der Opec-Einigung resultierende Reduzierung der Ölfördermengen sei nur minimal, so dass lediglich von einem Signal in die richtige Richtung gesprochen werden könne, hieß es von Händlern. Zudem ändere dies nichts an den bestehenden Problemen einer schwachen Weltwirtschaft, Unsicherheiten über die zukünftige US-Geldpolitik und hausgemachten Probleme innerhalb der europäischen Bankenwelt.