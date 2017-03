Dax schließt vor Yellen-Rede mit leichten Verlusten

erschienen am 03.03.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Vor einer Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückgehalten.

Der Leitindex Dax gab um 0,27 Prozent auf 12 027,36 Punkte nach, hielt sich damit allerdings auf hohem Niveau. Dank der Rally beträgt das Wochenplus 1,9 Prozent, damit hat der Dax nun bereits drei Wochen in Folge zugelegt.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor am Freitag 0,61 Prozent auf 23 437,25 Punkte. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Minus von 0,15 Prozent auf 1926,66 Punkte zu Buche.

Europaweit bot sich kein einheitliches Bild: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,55 Prozent auf 3403,39 Punkte und auch der Cac 40 in Paris schloss fester. Der britische FTSE 100-Index gab moderat nach und auch in den USA wurden zum europäischen Handelsschluss minimale Verluste verbucht.

Wenn nach dem Frankfurter Börsenschluss Fed-Vizepräsident Stanley Fischer in New York und vor allem Janet Yellen in Chicago sprechen, sollten sie für mehr Klarheit über eine weitere Leitzinserhöhung im März sorgen, hieß es seitens der Helaba. Mehrheitlich eingepreist ist sie jedenfalls schon an den Finanzmärkten.

Im Dax rückten die Papiere der Deutschen Bank in den Fokus, die nach einem freundlichen Verlauf letztlich um 1,29 Prozent nachgaben. Spekulationen über eine Kapitalerhöhung waren der Grund. Die Aktien der Commerzbank hielten sich hingegen an der Dax-Spitze mit plus 4,54 Prozent.

Schlusslicht im Leitindex waren die Aktien der Deutschen Börse mit minus 2,26 Prozent. Die London Stock Exchange (LSE) bereitet sich allem Anschein nach auf ein Scheitern der Fusion mit dem deutschen Marktbetreiber vor.

Im TecDax erklommen die Anteilscheine von Morphosys mit plus 3,23 Prozent die Index-Spitze und stiegen auf den höchsten Stand seit Dezember 2015. Das Biotechunternehmen meldete weitere Fortschritte auf dem Weg zur Marktzulassung des Schuppenflechte-Mittels Guselkumab. Vorläufige Jahreszahlen des Mobilfunkdienstleisters Freenet verhalfen dessen Aktien zu einem Plus von 1,77 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,05 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 142,66 Punkte. Der richtungweisende Bund Future büßte 0,41 Prozent auf 164,01 Punkten ein. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0565 (Donnerstag: 1,0514) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9465 (0,9511) Euro.