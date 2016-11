Dax schließt wieder etwas höher

erschienen am 29.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Dax-Anleger haben am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Mit Unterstützung von der Wall Street schloss der deutsche Leitindex nach einem verhaltenen Handel 0,36 Prozent höher bei 10 620,49 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,28 Prozent auf 20 863,56 Zähler und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,23 Prozent auf 1713,94 Punkte nach oben. Zum Wochenauftakt hatte den Markt noch die Furcht vor den möglichen Folgen des am Wochenende anstehenden Verfassungsreferendums in Italien für die Eurozone belastet.

Die Investoren blickten weiter auf das Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und die Abstimmung in Italien, sagte Markus Huber, Händler für City of London Markets. Allerdings schienen viele Anleger mittlerweile davon auszugehen, dass mögliche negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte nur von begrenzter Dauer sein würden - wie schon nach dem Brexit-Votum der Briten und dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl.

Als Stütze für den Aktienmarkt hinzu kamen am Nachmittag gute Konjunkturdaten. So war die US-Wirtschaft im Sommer etwas stärker gewachsen als erwartet. Zudem hatte sich die Verbraucherstimmung in den USA im November überraschend deutlich verbessert.

Eine Empfehlung der französischen Bank Societe Generale verlieh den Papieren des Energiekonzerns Eon Rückenwind. Die Experten halten sie nach den jüngsten Kursverlusten für attraktiver. Der Eon-Kurs stieg um gut 1 Prozent. Auch zum Konkurrenten RWE äußerten sich die Analysten positiv, was den Anteilsscheinen ein Plus von mehr als 3 Prozent und damit den ersten Platz im Dax bescherte.

Im MDax erholten sich die Aktien des Arzneimittelherstellers Stada nach einer Negativserie seit Anfang Oktober um knapp 2 Prozent. Analyst Marcus Wieprecht vom Investmenthaus Mainfirst hält die Papiere nun wieder für attraktiv bewertet.

Bei den Anteilsscheinen des Tickethändlers CTS Eventim hatten die Experten des Bankhauses Lampe ihre Kaufempfehlung gestrichen. Der CTS-Eventim-Kurs fiel um mehr als 2 Prozent.

Der Dachziegel-Hersteller Braas Monier kämpft derweil weiter gegen eine Übernahme durch den US-Konzern Standard Industries und will nun sein Kapital erhöhen sowie eine Zwischendividende ausschütten. Standard Industries hatte 25 Euro je Aktie geboten. Nach der Kapitalerhöhung und der Zwischendividende würden Anteilseigner, die das Angebot annehmen, einen Gesamtwert von 28,13 Euro je Aktie erhalten. Die Braas-Papiere gewannen 5,94 Prozent auf 27,10 Euro und hatten damit im SDax der gering kapitalisierten Werte die Nase vorn.

Der EuroStoxx 50 als Kursbarometer der Eurozone gewann 0,72 Prozent auf 3038,42 Punkte. Der CAC-40-Index in Paris legte noch etwas deutlicher zu, während der FTSE 100 in London leicht im Minus schloss. In New York legte der Dow Jones Industrial moderat zu.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,02 Prozent am Montag auf 0,00 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 142,43 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 161,65 Punkte. Der Euro legte zu und notierte zuletzt bei 1,0628 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor noch auf 1,0576 (Montag: 1,0588) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9455 (0,9445) Euro.