Dax sinkt nach EZB-Sitzung

Auch am Tag danach liegt die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank vielen Anlegern noch wie ein Stein im Magen. Für die deutschen Aktienmärkte geht es nach unten.

erschienen am 09.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt wirken am Freitag die enttäuschenden geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag nach. Auch der deutliche Rückgang der deutschen Exporte im Juli drücke auf die Stimmung, hieß es. Immerhin handle es sich um den stärksten Einbruch seit dem Jahr 2009.

Der Dax sank am späten Vormittag um 0,27 Prozent auf 10 646,09 Punkte. Damit läuft es für den deutschen Leitindex auf eine leicht negative Wochenbilanz hinaus. Am Donnerstag war der Dax zeitweise bis auf 10 570 Punkte eingeknickt. Letztlich verdaute der Markt aber einen Großteil seiner Enttäuschung darüber, dass die Notenbanker anders als erwartet ihre Geldpolitik nicht noch weiter gelockert haben.

Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, fiel am Freitag um 0,52 Prozent auf 21 562,63 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,30 Prozent auf 1753,38 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,15 Prozent.