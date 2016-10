Dax startet im Plus: Prognosesenkung belastet Conti

Die sogenannte Schaukelbörse setzt sich am Dienstag fort. Börsianer meinen damit sich täglich abwechselnde Gewinne und Verluste. Es gibt aber auch Aktien, die aus dem Trott ausbrechen: Conti-Papier fallen deutlich.

erschienen am 18.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist im Plus gestartet. Im frühen Handel legte der Leitindex Dax um 0,79 Prozent auf 10 586,99 Punkte zu und machte damit seine Vortagesverluste wieder wett.

Das Börsen-Ping-Pong setzt sich folglich fort, denn schon seit Wochen wechseln sich Gewinne und Verluste ab, so dass der Dax unterm Strich nicht von der Stelle kommt.

Gewinne wurden an diesem Tag auch in den deutschen Nebenwerte-Indizes und europaweit verzeichnet: Der MDax, in dem mittelgroße Konzerne vertreten sind, rückte um 0,75 Prozent auf 21 394,05 Zähler vor. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,97 Prozent auf 1780,00 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,00 Prozent auf 3038,83 Punkte.

Im Gegensatz zur Stimmung am Gesamtmarkt bliesen die Anleger des Autozulieferers Continental Trübsal. Zahlreiche Probleme zwangen den Konzern aus Hannover am Vorabend zur Kappung seiner Jahresziele. Die Aktien büßten am Dax-Ende 3,48 Prozent ein. Zahlreiche Analysten äußerten sich negativ, senkten nun ebenfalls ihre Gewinnschätzungen und reduzierten entsprechend ihre Kursziele für die Aktie.

Die Papiere von BASF, die tags zuvor zu den schwächsten im Dax gezählt hatten, legten nun um 1,03 Prozent zu. Auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns in Ludwigshafen hatte es am Vortag mindestens zwei Tote bei einer Explosion gegeben. Das Unglück sei sehr tragisch, erklärte NordLB-Analyst Thorsten Strauß. Wirtschaftlich sollten sich die Folgen aber in Grenzen halten, da die Schäden größtenteils versichert sein dürften.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenurteile: Mit minus 5,74 Prozent reagierten im MDax die Papiere von Südzucker auf die neue Einschätzung des Analysehauses Kepler Cheuvreux. Analyst Richard Withagen rät Anlegern nach einer starken Kursentwicklung, die Anteilsscheine des größten europäischen Zuckerproduzenten zu versilbern. Er verwies dabei auch auf den Kampf um Marktanteile, der überraschend hart sei.