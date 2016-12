Dax startet unauffällig in den 'Hexensabbat'

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist ohne größere Bewegung in den Handel gestartet. Der große Verfalltag vieler Futures und Optionen an der Terminbörse Eurex - «Hexensabbat» genannt - könnte bis rund 14.30 Uhr aber für größere Schwankungen am Aktienmarkt sorgen, warnte ein Börsianer.

Michael Hewson vom Broker CMC Markets verwies indes auf den schwachen Euro als stützenden Faktor. Eine schwache Währung erleichtert hiesigen Firmen den Export.

Der Dax notierte nach Handelsstart kaum bewegt bei 11 365,77 Punkten. Kurz zuvor war er auf ein neues Jahreshoch bei 11 390 Punkten geklettert. Im Sitzungsverlauf könnte der deutsche Leitindex erstmals seit über einem Jahr wieder die Marke von 11 400 Punkten überwinden.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann 0,31 Prozent auf 21 763,71 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,62 Prozent auf 1772,34 Punkte aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zeigte sich zunächst unverändert bei 3249 Zählern.