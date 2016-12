Dax steht still nach Rally

erschienen am 21.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es auch am Mittwoch vor Weihnachten ruhig angehen lassen. Der deutsche Leitindex trat in den ersten Minuten bei 11.464,74 Punkten nahezu auf der Stelle. Er bewegte sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015.

Der MDax sprang derweil erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 22.000 Punkten. Zuletzt notierte der Index der mittelgroßen Werte 0,38 Prozent im Plus bei 22.037,45 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,13 Prozent auf 1789,32 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen moderat nach unten.

Selbst geopolitische Spannungen brächten die Anleger aktuell kaum aus der Ruhe, erklärte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK mit Blick auf die zuletzt deutlichen Kursanstiege dies- wie jenseits des Atlantik.