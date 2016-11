Dax steuert vor US-Wahl auf herben Wochenverlust zu

Donald Trump entwickelt sich zum Schreckgespenst für die Börse. Der als unberechenbar geltende Präsidentschaftskandidat der Republikaner gewinnt in Umfragen hinzu. Und die Anleger flüchten.

erschienen am 04.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der Unsicherheit vor der nahenden US-Wahl haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt einmal mehr zurückgehalten.

Durchwachsene Unternehmensberichte taten ihr Übriges, so dass der Dax am Nachmittag mit 0,72 Prozent im Minus lag bei 10 251,40 Punkten. Mit dem sechsten schwachen Handelstag in Folge steuert er auf ein Wochenminus von gut 4 Prozent zu.

Auch frische Arbeitsmarktdaten aus den USA, die üblicherweise an der Börse starke Beachtung finden, konnten dem Leitindex am Nachmittag nicht auf die Sprünge helfen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor zuletzt 1,13 Prozent auf 20 415,95 Punkte, und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,67 Prozent auf 1692,05 Zähler abwärts. Zurückhaltung dominierte auch im restlichen Europa: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte zuletzt 0,76 Prozent auf 2951,08 Punkte ein.

Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl scheint das Wahlergebnis wieder völlig offen. Börsianer befürchten Verluste an den Aktienmärkten, sollte Donald Trump das Rennen machen. Der Republikaner gilt unter Marktteilnehmern als unberechenbar. Nach Einschätzung von Marktexperte Stanzl wäre bei einem Sieg Trumps selbst die Marke von 10 000 Punkten im Dax kaum zu halten.

Auf Unternehmensseite überraschte ProSiebenSat.1 mit einer Kapitalerhöhung von rund einer halben Milliarde Euro. Der Medienkonzern will damit seine Digitalsparte weiter ausbauen. Es bleibe zu hoffen, dass der Konzern attraktive Übernahmeziele finde, sagte ein Beobachter. Der Aktienkurs knickte am Dax-Ende um 7,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang 2015 ein.

Auch am Freitag lieferte die Berichtssaison neuen Gesprächsstoff: Dass bei der Commerzbank der Verlust im dritten Quartal geringer ausfiel als befürchtet, zog an der Börse nur kurzzeitig. Zuletzt rutschten die Aktien des Geldinstituts mit 1,68 Prozent ins Minus.

Bei BMW enttäuschte wiederum die viel beachtete Marge im Autogeschäft. Weil der Autobauer die Folgen seiner in die Jahre gekommenen Modellpalette zu spüren bekommt, fielen die Anteilsscheine um zuletzt 0,6 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite auf minus 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 142,68 Punkte und der Bund-Future gewann 0,29 Prozent auf 162,60 Zähler. Der Eurokurs kletterte ebenfalls: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1103 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1064 Dollar festgesetzt.