Dax tritt auf der Stelle

Der deutsche Aktienmarkt bleibt weiterhin unberechenbar. Auf Gewinne folgen direkt Verluste. Die große Frage bleibt: Wohin steuern Dax und Co.?

erschienen am 11.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag selbst überraschend gute Konjunkturnachrichten die Anleger nicht zu Käufen im größeren Stil bewegen können. Der deutsche Leitindex Dax schaffte es bis zur Mittagszeit nur leicht ins Plus. Er notierte zuletzt um 0,03 Prozent höher bei 10 627,29 Punkten.

Bereits seit Wochen tritt der Dax unter dem Strich auf der Stelle. Die Anleger warteten nun auf die Unternehmenszahlen im Rahmen der beginnenden Berichtssaison, sagte Jochen Stanzl von CMC Marktes. Den Auftakt macht im Tagesverlauf der US-Aluminiumkonzern Alcoa.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rutschte derweil bis zum Dienstagmittag um 0,36 Prozent auf 21 396,47 Zähler ab. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,14 Prozent auf 1809,96 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit 0,06 Prozent moderat im Plus bei 3037,55 Zählern.