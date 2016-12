Dax tritt nach starkem Wochenstart auf der Stelle

Das Scheitern des italienischen Referendums hat deutsche Anleger nicht in Schrecken versetzt. Ganz im Gegenteil: Viele Investoren kamen aus der Deckung, und die Börsen legten zu.

erschienen am 06.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem starken Wochenstart ist der deutsche Aktienmarkt zunächst auf der Stelle getreten: Kurz nach dem Handelsbeginn stand der Dax 0,01 Prozent tiefer bei 10 683,62 Punkten.

Tags zuvor hatten die Anleger den Schock über die abgelehnte Verfassungsreform in Italien schnell überwunden und der deutsche Leitindex hatte letztlich über eineinhalb Prozent zugelegt.

Etwas besser als im Dax lief es im breiteren deutschen Markt: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen legte um 0,31 Prozent auf 20 751,53 Punkte zu, und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,14 Prozent auf 1703,34 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls wenig - hier stand zuletzt ein Minus von 0,07 Prozent auf 3050,58 Zähler zu Buche.

Die Regierungskrise in Italien dürfte die Anleger auch im Wochenverlauf weiter begleiten. Daneben rückt der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag in den Fokus.