Dax unternimmt neuen Erholungsversuch

erschienen am 28.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist mit Gewinnen in den Handel gestartet. In den ersten Minuten stieg der deutsche Leitindex um 0,68 Prozent auf 10 431,48 Punkte.

Christian Henke vom Handelshaus IG erwartet dank einer gut gelaufenen Wall Street einen erneuten Erholungsversuch von den j├╝ngsten Kursverlusten.

F├╝r den MDax der mittelgro├čen Unternehmen ging es am Morgen um 0,94 Prozent hoch, w├Ąhrend der Technologiewerte-Index TecDax 0,62 Prozent auf 1790,16 Z├Ąhler gewann. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,61 Prozent auf 2988,90 Punkte zu.