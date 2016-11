Dax verändert sich vor Opec-Treffen und Italien-Votum kaum

erschienen am 29.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Unsicherheit vor dem Opec-Treffen und dem anstehenden Verfassungsreferendum in Italien hat das Geschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmt.

Die Anleger wollten sich nach dem Kursrutsch zum Wochenauftakt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax trat gegen Mittag mit plus 0,02 Prozent auf 10.584,62 Punkte nahezu auf der Stelle.

Der MDax stieg um 0,14 Prozent auf 20.834,44 Punkte und für den TecDax ging es um 0,12 Prozent auf 1711,93 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog ebenfalls leicht an.