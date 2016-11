Dax verliert: Anleger bleiben zurückhaltend

In dieser und in der kommenden Woche stehen wichtige Entscheidungen an, die den Aktienmarkt über Monate prägen könnten: Zum einen tagt die US-Notenbank Fed, zum anderen wählen die Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Die Anleger halten die Füße still.

erschienen am 02.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt knüpft zur Wochenmitte an seine jüngsten Verluste an: Vor der anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed blieben die Anleger weiter in der Defensive und bescherten dem Dax binnen der ersten Handelsminuten ein Minus von 0,90 Prozent auf 10 431,66 Punkte.

Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit einem Verlust von 1,3 Prozent die Gewinne der beiden Vorwochen komplett ausradiert. Auslöser für die Kursverluste war der jüngste Stimmungsumschwung im US-Präsidentschaftswahlkampf: Donald Trump machte gegenüber Hillary Clinton laut Umfragen wieder Boden gut. Am Abend warten die Anleger zudem auf die Leitzinsentscheidung der Fed.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab am Mittwochmorgen um 0,58 Prozent auf 20 772,03 Zähler nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,77 Prozent auf 1692,67 Punkte. Auch im restlichen Europa war von Kauflaune bei den Investoren nichts zu spüren: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die runde Marke von 3000 Punkten - zuletzt betrug der Kursverlust 0,96 Prozent auf 2994,18 Zähler.