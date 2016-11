Dax verliert: Sorgen um US-Wahl und Fed-Unsicherheit

An der Börse hat zur Wochenmitte ein unschöner Nachrichten-Cocktail die Stimmung gedrückt. Die Anleger fürchten einen US-Präsidenten Donald Trump und sind unsicher, was die US-Notenbank Fed am Nachmittag verkündet.

erschienen am 02.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt greift die Sorge um einen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl um sich. Zudem hielten sich die Anleger wegen der anstehenden US-Leitzinsentscheidung zurück.

Der Dax stand gegen Mittag mit 0,85 Prozent tiefer bei 10 436,53 Punkten.

Bereits am Vortag waren die kompletten Gewinne der beiden Vorwochen verloren gegangen. Auch an der Wall Street und in Asien fielen die Kurse. Denn im Rennen um das Oval Office machte Donald Trump gegenüber seiner Konkurrentin Hillary Clinton laut Umfragen wieder Boden gut. Trump ist bei den Anlegern ungern gesehen, weil seine Politik als unberechenbar gilt.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte zuletzt 0,55 Prozent auf 20 777,48 Zähler ein. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,70 Prozent auf 1693,88 Punkte. Abwärts ging es auch im restlichen Europa: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die runde Marke von 3000 Punkten - zuletzt betrug der Kursverlust 0,89 Prozent auf 2996,18 Punkte.