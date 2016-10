Dax verliert - Unsicherheit über Notenbanken belastet

Kurz vor dem Wochenende bleiben viele Anleger lieber an der Seitenlinie stehen: Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Notenbanken macht sich breit. Für die Börse geht es abwärts.

erschienen am 28.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Geldpolitik der Notenbanken vorsichtig.

Der deutsche Leitindex Dax fiel um 0,41 Prozent auf 10 673,39 Punkte. Beobachter sprechen davon, dass die Anleger immer stärker ein Eindämmen der Geldflut durch die Währungshüter befürchteten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte ein halbes Prozent auf 21 130,03 Punkte ein und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,65 Prozent auf 1731,07 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um knapp ein halbes Prozent nach.

Mit Blick auf die US-Notenbank Fed lieferten indes die jüngsten Wachstumszahlen aus den USA kaum neue Hinweise. Die US-Wirtschaft war im Sommer etwas stärker gewachsen als gedacht.

Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba sieht damit die erwartete Beschleunigung der konjunkturellen Dynamik bestätigt. Allerdings setze die Entwicklung der Inflation die Fed nicht unter Zugzwang. Eine Zinserhöhung im Dezember erscheine dennoch unverändert wahrscheinlich.

Dem Dax blieb derweil im Wochenverlauf trotz des Anstiegs auf ein Jahreshoch bei 10 827 Punkten der erhoffte Befreiungsschlag verwehrt.

Auf der Unternehmensseite lieferte in dem trüben Umfeld der Gase-Konzern Linde einen Lichtblick. Das Unternehmen schnitt im dritten Quartal etwas besser als am Markt erwartet. Zudem soll der Sparkurs deutlich verschärft werden. Die Linde-Aktien stiegen um 1,67 Prozent.

Bei den Aktionären des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters Compugroup Medical kam indes das Kaufinteresse am belgischen IT- und Gesundheitsunternehmen Agfa-Gevaert nicht gut an. Die Compugroup-Papiere sackten um rund 7 Prozent ab.

Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite von minus 0,02 Prozent am Vortag auf plus 0,01 Prozent zu. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 142,56 Punkte. Der Bund-Future war prozentual unverändert bei 162,05 Punkten. Der Euro notierte bei 1,0925 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0927 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9152 Euro gekostet.