Dax verliert: Vorsicht überwiegt

erschienen am 26.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch kalte Füße bekommen. Daten zum Konsumklima hierzulande sorgten für Ernüchterung. So hatte die Kauflaune überraschend einen Dämpfer erhalten, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmen GfK hervorging. Der Dax büßte bis zum Mittag 0,96 Prozent auf 10 653,60 Punkte ein.

Auf dem Dax lastete dabei auch ein Kursverlust von 2,44 Prozent des Index-Schwergewichts Bayer. Ein Händler sprach von eigentlich guten Geschäftszahlen für das dritte Quartal, die aber keine positive Überraschung mehr geliefert hätten.

Tags zuvor war dem Dax trotz des Sprungs auf ein Jahreshoch bei 10 827 Punkten der dauerhafte Ausbruch aus der seit August bestehenden Handelsspanne verwehrt geblieben. Der Kurs war wieder unter den wichtigen Widerstand um die 10 800 Punkte gerutscht.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank nun zur Wochenmitte um 0,71 Prozent auf 21 118,73 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,78 Prozent auf 1744,65 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um mehr als ein halbes Prozent.