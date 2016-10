Dax vor US-Arbeitsmarktbericht kaum verÃ¤ndert

Dax vor US-Arbeitsmarktbericht kaum verändert

erschienen am 07.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Deckung geblieben.

Der Dax fiel in den ersten Minuten um 0,40 Prozent auf 10 526,11 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex an seinem bisherigen Wochenhoch bei 10 646 Punkten gescheitert und hatte letztlich leicht nachgegeben.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte zum Wochenschluss 0,70 Prozent auf 21 408,40 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,16 Prozent auf 1805,55 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um fast ein halbes Prozent nach unten.