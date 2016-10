Dax weiter auf Erholungskurs

Die deutschen Börsen sind auf Erholungskurs. Positiv ging es auch für die Aktien der Deutschen Bank weiter.

erschienen am 04.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag an seine Erholung vor dem langen Wochenende angeknüpft. Der deutsche Leitindex gewann am Vormittag 0,43 Prozent auf 10 555,98 Punkte. Am Freitag hatten Sorgen um die Deutsche Bank und die Furcht vor einer Bankenkrise das Börsenbarometer zunächst unter 10 200 Punkte gedrückt.

Im Laufe des Tages schwanden die Ängste allerdings und dem Dax gelang in einer fulminanten Aufholjagd der Sprung in die Gewinnzone.

Insgesamt steckt der Dax aber weiter in der Bandbreite der vergangenen Wochen fest. Impulse für einen Ausbruch könnten Experten zufolge die bald beginnende Berichtssaison der Unternehmen liefern. Zudem richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der für die Geldpolitik der US-Notenbank eine Rolle spielt.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,33 Prozent auf 21 654,92 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,46 Prozent auf 1810,68 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um mehr als ein halbes Prozent nach oben.

Die bereits am Freitag deutlich erholten Papiere der Deutschen Bank verteuerten sich um mehr als 3 Prozent. Vor dem Wochenende hatten die Anleger nach einem Medienbericht aufgeatmet, demzufolge der Finanzkonzern vor einer Einigung mit den US-Behörden auf eine geringere Strafzahlung als befürchtet stehe.

Mit Blick auf die zweite und dritte Reihe stachen die Aktien des Biotech-Unternehmens Morphosys hervor. Sie schnellten um gut 14 Prozent nach oben. Das US-Pharmaunternehmen Janssen veröffentlichte laut Morphosys positive Ergebnisse aus einer zulassungsrelevanten Studie für das Mittel Guselkumab gegen Schuppenflechte. Damit könnte bald ein Medikament auf Basis eines Morphosys-Antikörpers auf den Markt kommen.