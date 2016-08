Dax wieder leicht erholt

Die deutschen Börsen erholen sich von der kurzen Schwächephase des Vortages. Anleger warten aber vor allem gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

erschienen am 01.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem schwächeren Vortag hat der Dax am Donnerstag wieder etwas aufholen können. Der deutsche Leitindex kletterte im frühen Handel um zuletzt 0,36 Prozent auf 10 630,60 Punkte.

Angesichts der Spekulationen über eine mögliche Zinsanhebung in den USA ist die Handelswoche für den Dax mit sich abwechselnden Gewinn- und Verlusttagen bisher recht holperig verlaufen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Donnerstagmorgen um 0,72 Prozent auf 21 551,14 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,42 Prozent auf 1734,76 Zähler vor. Auch an Europas Börsen ging es aufwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,51 Prozent auf 3038,49 Punkte.

Die Anleger warten derweil weiterhin mit Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag. Diesem kommt große Bedeutung zu, da die US-Notenbank ihr weiteres Handeln vom Gesundheitszustand der US-Wirtschaft und ausdrücklich von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abhängig macht. An diesem Donnerstag sind vor allem die Einkaufsmangerindizes für das Verarbeitende Gewerbe rund um den Globus von Interesse. Gemischte Signale kamen am Morgen aus Chinas Industrie.

Im Dax knüpften die Papiere von Commerzbank und Deutsche Bank an ihre zuletzt gute Entwicklung an und setzten sich an die Index-Spitze mit Gewinnen von jeweils über zweieinhalb Prozent. Zur Wochenmitte hatten Fusionsfantasien die Kurse beider Institute angeschoben, denen der deutsche Branchengrößte aber widersprach. Die Anteilsscheine der beiden Institute sind zwar seit Anfang August im Aufwind, im bisherigen Jahresverlauf sind Coba und Deutsche Bank aber immer noch die mit Abstand größten Verlierer im Dax.