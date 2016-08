Dax zeigt sich wieder stark

Das Auf und Ab im Dax geht weiter. Nach einem schlechten Tag folgt ein guter. Vieles hängt dabei von den Vorgaben der Wall Street ab.

erschienen am 30.08.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Rückenwind von der Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf die Beine geholfen. Der Dax schaffte gleich zu Handelsbeginn den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 10 600 Punkten.

Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,99 Prozent im Plus bei 10 648,59 Zählern, womit er den schwachen Wochenauftakt ausbügelte.

Jochen Stanzl von CMC Markets machte auch den weiter schwächelnden Euro als Triebfeder für die hiesigen Notierungen aus. Ein schwacher Euro verbessert die Exportaussichten deutscher Konzerne außerhalb der Eurozone.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,53 Prozent auf 21 631,76 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,97 Prozent auf 1742,25 Punkte vor. Klare Gewinne verbuchten auch Europas Börsen: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,00 Prozent auf 3028,41 Punkte.

An der Wall Street hatte die Aussicht auf steigende Zinsen am Montag etwas von ihrem Schrecken verloren: Die wichtigsten US-Aktienindizes schlossen nach einer an den Vortagen verhaltenen Entwicklung allesamt in der Gewinnzone. Nun warten die Anleger auf Nachrichten aus der US-Konjunktur.

Im Dax gehörten Banktitel zu den größten Gewinnern: Deutsche Bank und Commerzbank legten um 3,02 beziehungsweise 1,89 Prozent zu. Sie profitierten laut Börsianern von den zuletzt gestiegenen Kursen der Finanztitel an der Wall Street und Nachrichten zur Unicredit. Einem bisher unbestätigten Pressebericht zufolge könnte die italienische Bank vor dem Verkauf eines milliardenschweren Pakets mit ausfallbedrohten Krediten stehen.

Ansonsten sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. SAP-Papiere erreichten bei 79,45 Euro den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte und notierten zuletzt mit plus 1,90 Prozent nur unweit darunter. Die Aktie ist seit den unerwartet starken Zahlen zum zweiten Quartal im Aufwind. Nun äußerte sich Gerardus Vos von der britischen Investmentbank Barclays in einer aktuellen Studie sehr optimistisch zu den Geschäftsaussichten des Softwarekonzerns.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,19 Prozent am Montag auf minus 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 144,25 Punkte. Der Bund-Future trat mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 167,70 Zählern auf der Stelle. Der Euro sank auf 1,1155 US-Dollar. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1170 (Freitag: 1,1290) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8953 (0,8857) Euro.