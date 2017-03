Der Vorsprung schmilzt

Nun also auch Audi: Staatsanwälte haben mehrere Standorte des Konzerns durchsucht. Gegen die VW-Tochter wird jetzt ermittelt - wegen der Manipulation von Dieselmotoren. Unter Verdacht steht auch eine Reihe weiterer Autobauer.

Von Roland Losch und Jürgen Becker

erschienen am 15.03.2017



Ingolstadt. Nach einem schwarzen Jahr wollte Audi-Chef Rupert Stadler am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Autobauers den Blick eigentlich in eine bessere Zukunft richten: Elektro-Autos, Digitalisierung, Pilotprojekte. Nach dem Diesel-Skandal "werden wir uns neu erfinden", so hieß es im Manuskript der Rede, die Stadler halten wollte. Doch dann standen am Mittwochfrüh plötzlich Staatsanwälte und Beamte des bayerischen Landeskriminalamts mit einem Durchsuchungsbefehl in der Audi-Zentrale im oberbayerischen Ingolstadt. Stadlers Tag war im Eimer.

Die Überraschung ist den Ermittlern gelungen. Schon im Herbst 2015 hatten Behörden der USA Abgas-Manipulationen aufgedeckt - auch bei Dieselmotoren von Audi. Audi hat sie längst zugegeben und auch einen gerichtlich abgesegneten Vergleich mit den US-Behörden geschlossen. Der Diesel-Skandal habe Audi bislang 1,86 Milliarden Euro gekostet, weitere Rückstellungen seien nicht mehr notwendig, sagte Finanzvorstand Axel Strotbek. Die Sache schien eigentlich weitgehend abgeschlossen.

Doch die Staatsanwaltschaft München hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eröffnet - vorerst gegen Unbekannt. Anklagen gegen konkrete Audi-Manager dürften folgen - so war es auch beim Mutterkonzern VW. Mit den zeitgleichen Durchsuchungen bei den Audi-Werken in Ingolstadt und Neckarsulm (Baden-Württemberg) sowie in der VW-Konzernzentrale in Wolfsburg (Niedersachsen) und auch in diversen Wohnungen will sie herausfinden, wer beteiligt war an der manipulierten Abgas-Software und an den falschen Versprechen gegenüber den Autokäufern in den USA. Das europäische Geschäft sei nicht betroffen, hieß es.

"Betrug und strafbare Werbung" - so lautet der Vorwurf. Audi-Chef Stadler erklärte: "Weder bei mir zuhause noch in meinem Büro ist durchsucht worden." Er verwies auf die intensiven Ermittlungen der US-Anwaltskanzlei Jones Day bei Audi und auf den Aufsichtsrat des VW-Konzerns, der sich im Februar klar hinter ihn gestellt hatte. Er habe sich stets für die Aufklärung der Diesel-Affäre eingesetzt, sie "ist aktuell mein zentraler Job als Vorstandsvorsitzender", sagt Stadler, der am kommenden Freitag 54 Jahre alt wird.

Seit 2007 steht der Betriebswirt an der Spitze von Audi, als erster Nicht-Ingenieur auf diesem Posten. Bereits zwei Audi-Technikvorstände - Ulrich Hackenberg und dessen Nachfolger Stefan Knirsch - stolperten über die "Diesel-Thematik". Vier Audi-Mitarbeitern wurde gekündigt. Gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn und 30 weitere Personen ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Aber Stadler steht.

Allerdings läuft es nicht mehr so rund. Stadlers erklärtes Ziel, Mercedes und BMW zu überholen und die Nummer eins in der Oberklasse zu werden, hat sich immer weiter entfernt - die Wettbewerber wachsen, Audi schrumpft seit Jahresbeginn. Es gibt viele Baustellen bei Audi: In China hat ein Streit mit Händlern die Verkäufe einbrechen lassen. In Mexiko hat Audi soeben ein SUV-Werk eröffnet - beim Export in die USA drohen neuerdings Zölle. In Großbritannien, dem viertgrößten Audi-Markt, verwässert der Kursrutsch des Pfundes nach der Brexit-Entscheidung den Gewinn.

Im vergangenen Jahr sank dieser Gewinn im laufenden Geschäft um 5,6 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Dazu kamen noch die Diesel-Skandal-Kosten. Um trotzdem in neue Modelle und in Zukunftstechnologien investieren zu können, muss Audi sparen. Warum soll Audi weiterhin Zweitürer anbieten, obwohl sie weniger verlangt werden? "Oder Motoren: Warum braucht jeder Vierzylinder vier Leistungsvarianten?", fragte Rupert Stadler.

Nach der Dieselkrise "stellen wir bei Audi jetzt alles auf den Prüfstand" und werden "Dinge weglassen, die uns lieb und geläufig geworden sind". Den Ausblick für das laufende Jahr überließ Stadler seinem Finanzvorstand Strotbek: Verkaufszahlen, Umsatz und Betriebsgewinn sollen steigen. Aber das war bei der Jahrespressekonferenz nur noch eine Randnotiz.

Die VW-Tochter Audi ist neben ihrer Mutter allerdings nicht der einzige Autobauer, dessen Motoren bei unabhängigen Abgastests negativ aufgefallen sind. So steht Fiat-Chrysler schon seit Längerem in Verdacht, Schadstoffwerte manipuliert zu haben. Zwischen der Bundesregierung und Italien sorgte das für Monate langen Streit. Berlin berief sich dabei auf Messungen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Rom beteuerte hingegen stets, dass eigene Tests keine Unregelmäßigkeiten gezeigt hätten. Inzwischen haben sich aber beide Seiten darauf verständigt, dass Fiat-Chrysler den Ausstoß an Stickoxiden senken müsse, wie eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte. Zudem habe Fiat bereits im vergangenen Jahr für das Modell 500X eine freiwillige Rückrufaktion zur Nachbesserung gestartet.

In den USA sind die Vorwürfe gegen Fiat-Chrysler damit allerdings noch längst nicht vom Tisch. Dort ermitteln die Behörden, weil der Konzern eine Software zur Motorsteuerung gegenüber den Regulierern nicht offengelegt und so gegen Umweltgesetze verstoßen haben soll. Dabei geht es um rund 100.000 Autos. Fiat weist diese Anschuldigungen zurück. Mitsubishi hingegen hatte vor gut einem Jahr zugegeben, Abgastests bei Kleinwagen manipuliert zu haben. Insgesamt waren demnach 625.000 Autos in Japan betroffen, darunter 468.000 Autos, die für Nissan gebaut wurden.

Bei den Nachmessungen des Kraftfahrt-Bundesamtes im Zuge des VW-Skandals haben auch rund 20 Mercedes- und Opel-Modelle im Fahrbetrieb deutlich mehr Stickoxide ausgestoßen als eigentlich zulässig. Die beiden Autobauer begründeten das Abschalten der Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen mit dem Schutz von Motorbauteilen. Die Behörde hielt das aber nicht in allen Fällen für gerechtfertigt - und einigte sich mit den Autobauern auf eine "freiwillige Rückrufaktion", die noch läuft.

Der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht das indes nicht weit genug. Sie beklagt auch bei den Benzinern systematische Falschangaben zu Spritverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß. "Die Autokonzerne setzen verbotene Abschalteinrichtungen nicht nur zur Manipulation der Stickoxid-Werte, sondern auch bei den CO2-Angaben ein", kritisierte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Deshalb werde die DUH nun besonders dreiste Betrugsfälle dokumentieren und vor Gericht bringen. (mit dpa und uh)