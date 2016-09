Deutsche Bank dämpft die Stimmung am Aktienmarkt

Eine drohende Milliardenbuße für die Deutsche Bank drückt auf die Stimmung an der Frankfurter Börse. Die Summe, die die US-Regierung fordert, ist ungewöhnlich hoch.

erschienen am 16.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der große Verfall der Futures und Optionen an den Terminbörsen - der «Hexensabbat» - sowie eine neue Hiobsbotschaft von der Deutschen Bank haben am Freitag für Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt gesorgt.

Bis zum Mittag büßte der Dax 0,17 Prozent auf 10 413,45 Punkte ein. Bereits seit Tagen bewegt sich der Leitindex kaum vom Fleck. Wegen des Kursrutsches am Montag jedoch deutet sich aktuell ein Wochenminus von rund 1,5 Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 0,12 Prozent auf 21 131,65 Punkte vor, und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,59 Prozent auf 1771,55 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum ging es um 0,19 Prozent nach unten.