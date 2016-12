Deutsche geben rund 133 Millionen Euro für Feuerwerk aus

erschienen am 28.12.2016



Ratingen (dpa) - Die Deutschen wollen den Himmel zum Jahreswechsel wieder in bunten Farben erstrahlen lassen. Nach Schätzung des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI) in Ratingen werden sie voraussichtlich rund 133 Millionen Euro fürs Silvester-Feuerwerk ausgeben, ebenso viel wie im Vorjahr.

An diesem Donnerstag startet der dreitägige Verkauf von Böllern und Raketen. Im Trend liegen nach Angaben des Verbands weiterhin sogenannte Batterie- oder Verbundfeuerwerke, die nur einmal angezündet werden müssen und dann zahlreiche Effekte abfeuern. «Sound- und Lichteffekte faszinieren die Verbraucher mittlerweile mehr als nur ein einzelner Knall», so der VPI-Geschäftsführer Klaus Gotzen.