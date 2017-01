Diesel-Pkw: Vom großen Bruder lernen

Nutzfahrzeuge mit Dieselkraftstoff verpesten nach einer aktuellen Studie die Luft weit weniger als moderne Diesel-Pkw.

Von Jens Eumann

erschienen am 06.01.2017



Berlin/Viernheim. Moderne Personenkraftwagen mit Dieselmotor belasten die Umwelt mehr als doppelt so stark wie ein 40-Tonner-Lkw oder ein Diesel-Omnibus. Das ist das Ergebnis einer Studie des Internationalen Rates für sauberes Transportwesen (ICCT). Die am Freitag von den Forschern vorgestellten Zahlen stammen aus Tests von Nutz- wie Personenfahrzeugen der Schadstoffklassen Euro 6 (Pkw) und Euro VI (Lkw) in normalem Straßenbetrieb. Im Schnitt lagen Stickoxid-Emissionen der Nutzfahrzeuge bei 210 Milligramm pro Kilometer, die von Personenfahrzeugen bei 500.

Der ICCT hatte dabei geholfen, den Abgas-Skandal bei VW aufzudecken. Im November meldete er drastische Abweichungen offizieller Katalogwerte unterschiedlicher Hersteller zu tatsächlichen Straßenwerten beim CO2-Ausstoß. Bei den jetzt genannten Überschreitungen markiert der Renault Kadjar mit 1,5-Liter-Dieselmotor das obere Ende der Messlatte. Mit 1500 mg/km lag das SUV ums 16,7-Fache über den EU-Grenzwerten von 80 mg/km, die im Labortest einzuhalten sind. Die Hauptforderung der Tester: Die Labortests sind durch Messungen im Realbetrieb zu ergänzen, wie es die EU ab September vorsieht. Bei Lastern und Bussen seien seit 2013 mobile Messgeräte Pflicht - daher die gegenüber oft präparierten Labor-Pkw besseren Daten, betont Rachel Muncrief, Autorin der ICCT-Studie. ICCT-Europa-Chef Peter Mock kritisierte, dass manche Autobauer auch beim Test im Echtbetrieb weiterhin vorbereitete Prototypen einsetzen wollten. "Besser wäre es, normale Serienfahrzeuge aus Kundenhand zu vermessen und stichprobenartige Nachkontrollen einzuführen." Dies sieht auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) so. Künftig müssten Nachkontrollen unabhängig von Herstellern durchgeführt werden, "und zwar anhand von zufällig ausgewählten Serienfahrzeugen", sagte die Ministerin der "Rheinischen Post".

Diplomingenieur Stefan Carstens hält bei internationalen Konferenzen Lehrgänge zur Abgasreinigung. Unabhängig von anderen Leistungsanforderung an den Motor könne grundsätzlich auch jeder Diesel-Pkw ebenso sauber laufen wie ein Nutzfahrzeugmotor, betont er. Die Abgasreinigung übers Eindüsen von Harnstoff, die sogenannte Adblue-Technik, gibt es schließlich bei Pkw wie Lkw. Nur werde bei Pkw das Abgas bisher nach anderen Parametern gereinigt. Ein hochgezüchteter Diesel-Pkw würde für dauerhafte Abgasreinigung, also auch im Kaltbetrieb, einen beheizten Katalysator benötigen, schildert Carstens. Hintergrund: Für effektive Eindüsung des die Schadstoffe bindenden Harnstoffs sind Mindesttemperaturen nötig, die beim Lkw zwar auch im Betrieb ohne Volllast schnell erreicht sind, "nicht allerdings, wenn ein 200-PS-Diesel-Pkw mit Tempo 30 durchs Wohngebiet fährt", sagt Carstens. (mit dpa)