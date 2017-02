EU-Minister einigen sich auf Reform des Emissionshandels

30.09.2016

freiepresse.de

Welt

Etienne Laurent

EU ebnet den Weg für raschen Start des Pariser Klimapakts

Die Europäische Union will ihrem Ruf als Vorreiter im Klimaschutz gerecht werden. Dem Klimapakt von Paris will sie von Anfang an als Vertragspartner angehören. weiterlesen