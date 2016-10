EZB-Aussagen helfen Dax über 10 700 Punkte

Am Frankfurter Aktienmarkt werden die Worte von EZB-Chef Mario Draghi gerne auf die Goldwaage gelegt. Was er am Donnerstag zu sagen hatte, sorgte für Enttäuschung und Erleichterung zugleich.

erschienen am 20.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Aussagen zur Geldpolitik in der Eurozone haben den Dax über die Marke von 10 700 Punkten gehoben. Nach Verlusten als Reaktion auf die zunächst als überraschungslos eingestufte Rede von EZB-Präsident Mario Draghi drehte der Leitindex bald darauf wieder zurück in die Gewinnzone.

Mit einem Aufschlag von 0,52 Prozent bei 10 701,39 Punkten ging er schließlich aus dem Tag.

«Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bot wider Erwarten einige interessante Neuigkeiten», kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. So habe es unerwartet klare Hinweise gegeben, dass das Anleihekaufprogramm nicht abrupt enden, sondern schrittweise zurückgefahren werde.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes MDax und TecDax gaben dennoch nach. Der Index der mittelgroßen Werte verlor 0,71 Prozent auf 21 400,38 Punkte und der Technologie-Index fiel um 0,13 Prozent auf 1783,46 Zähler. Die wichtigsten Börsen der Eurozone jedoch reagierten wie der Dax positiv.

Der Leitindex der Euroländer, der EuroStoxx 50, gewann 0,68 Prozent auf 3076,63 Punkte und auch der Pariser Cac 40 legte zu. Der FTSE 100 in London dagegen schloss kaum verändert. In den USA gaben die wichtigsten Indizes zum europäischen Handelsschluss moderat nach.

Unternehmensseitig zogen vor allem zwei Aktien die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Im Dax sprangen die Anteilsscheine der Lufthansa nach dem angehobenen Jahresgewinnziel um fast 8 Prozent auf 11,285 Euro hoch. Vor zehn Tagen noch war das Papier bei 9,103 Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren gefallen.

Eine Umsatz- und Gewinnwarnung schockierte hingegen die Anleger der Gea Group, deren Aktien im MDax um etwas mehr als 20 Prozent abstürzten. Als Gründe wurden unter anderem Verzögerungen und Kostenüberschreitungen bei Großprojekten genannt.

Die Zalando-Aktie setzte ihre Rally fort und schloss mit plus 1,10 Prozent bei 40,345 Euro auf Rekordhoch. Am Mittwoch hatten sie nach überraschend starken Gewinnzahlen und einem verbesserten Jahresausblick um knapp 7 Prozent zugelegt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,12 Prozent am Vortag auf minus 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 143,34 Punkte. Der Bund Future sprang um 0,26 Prozent auf 164,24 Punkte hoch. Der Kurs des Euro, der während der Aussagen von EZB-Chef Draghi auf Berg- und Talfahrt gegangen war, gab letztlich nach und wurde am Abend bei 1,0933 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0980 (Mittwoch: 1,0979) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9107 (0,9108) Euro.